Масштабный лесной пожар под Харьковом остановил железнодорожные перевозки
Из-за масштабного лесного пожара, который бушует в Харьковской области в Двуречанском лесничестве, украинская железная дорога перестала пускать пассажирские поезда на участке, близком к опасному месту.
Перекрыт перегон Двуречная - Молчаново. "Укрзализныця" помогает тушить пожар.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.
"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - говорится в сообщении
В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара.
"Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.
Напомним, что площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с. Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га.
Ранее "Страна" писала, что на трассе Киев - Одесса сгорел пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров.
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