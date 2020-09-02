Из-за масштабного лесного пожара, который бушует в Харьковской области в Двуречанском лесничестве, украинская железная дорога перестала пускать пассажирские поезда на участке, близком к опасному месту.

Перекрыт перегон Двуречная - Молчаново. "Укрзализныця" помогает тушить пожар.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - говорится в сообщении

В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара.

"Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.

Напомним, что площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с. Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га.

Ранее "Страна" писала, что на трассе Киев - Одесса сгорел пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров.

Также мы рассказывали, что у линии разграничения на Донбассе вспыхнул пожар.