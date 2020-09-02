Немецкое издание Bild опубликовало снимок двери палаты в университетском медицинском комплексе "Шарите", в которой лежит российский оппозиционер Алексей Навальный.

На фото видна довольно небрежно приклеенная на дверь бумажка, на которой от руки выведена надпись: "Дверь, пожалуйста, держите запертой!"

Как отмечает издание, это процедурный кабинет.

Ранее "Страна" писала о сообщении правительства Германии, согласно которому в организме оппозиционера обнаружили следы яда из группы "Новичок". На эту новость отреагировал один из создателей яда. Российский химик Леонид Ринк заявил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление разработанной им отравой.

Между тем политика в клинике "Шарите" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сказали, что состояние россиянина серьезное, его будут еще долго лечить.