Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг раскритиковал европейскую практику искусственной поддержки государством компаний в условиях коронавирусного кризиса. Он считает, что из-за этого появляются тысячи "компаний-зомби" и Европа потеряет экономическую конкурентоспособность в сравнении с США.

Мнение банкира приводит агентство "Интерфакс".

На конференции во Франкфурте 2 августа Севинг отметил, что в Европе довольно хорошо справляются с симптомами кризиса, но гораздо медленнее приспосабливаются к состоянию, которое становится новой нормой.

Он сослался на данные немецкого кредитного агентства Creditreform, согласно которым шестая часть компаний в Германии может превратиться в "зомби", которые держатся только на государственных субсидиях и других мерах поддержки. Это будет иметь серьезные последствия для производительности экономики, полагает Севинг.

"Компаниям необходимо адаптироваться к новой среде. Однако это не то, что происходит сейчас повсеместно", - сказал глава Deutsche Bank.

Возврат к прежней экономической устойчивости потребует больше времени, чем думают многие, заявил Севинг.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что в некоторых сферах экономическая активность будет составлять 90%, 80% или даже 70% от своего потенциала. Это приведет к серьезным последствиям", - отметил он.

В США, по его мнению, кризис может оказаться более глубоким, но и восстановление экономики может пройти быстрее.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа способна выйти из текущего кризиса него более сильной, чем была до пандемии Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Еврокомиссии прогнозируют в 2020 году уменьшение ВВП всех стран ЕС на 7,4%.