Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления. По словам канцлера, оппозиционера хотели заставить молчать.

Об этом Меркель заявила журналистам в Берлине в среду, передает "Интерфакс".

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала канцлер.

По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.

"Charite уполномочила лабораторию бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство России, заявила канцлер Германии.

"Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

В организме Навального нашли следы яда "Новичок", которым травили Скрипалей, однако создатель яда говорит, что симптомы не похожи.

Ранее Ангела Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального, но не считает, что из-за этого нужно менять отношения с Россией или прекращать постройку Северного потока-2.