Меркель уверена, что Алексей Навальный стал жертвой преступления
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления. По словам канцлера, оппозиционера хотели заставить молчать.
Об этом Меркель заявила журналистам в Берлине в среду, передает "Интерфакс".
"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала канцлер.
По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.
"Charite уполномочила лабораторию бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство России, заявила канцлер Германии.
"Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.
Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.
В организме Навального нашли следы яда "Новичок", которым травили Скрипалей, однако создатель яда говорит, что симптомы не похожи.
Ранее Ангела Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального, но не считает, что из-за этого нужно менять отношения с Россией или прекращать постройку Северного потока-2.