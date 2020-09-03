Нардеп Гео Лерос, которого 1 сентября исключили из фракции "Слуги народа", заявил о том, что он является фигурантом двух уголовных производств.

"Я из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело. То есть уже 2 (уголовных дела - Ред.). Адвокаты занимаются", - заявил Лерос.

По его словам, дела против него открывают "по звонку из Офиса президента". Первое дело, по словам Лероса, связано с неуплатой налогов, а второе - "какое-то бытовое".

"Бытовое" производство связано с незаконной надстройкой над квартирой нардепа. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишут "Украинские новости".

Так, дело заведено по по факту самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос. Номер расследования - № 12020105060000307 от 12.08.2020.

Заявление в полицию подала общественная организация, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

При осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

Отмечается, что в реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует, а соседи утверждают, что необходимого согласия на появление в доме еще одного этажа они не давали.

Напомним, "Страна" подробно писала о главных скандалах бывшего "слуги народа" Гео Лероса.

Также мы писали, что Гео Лерос написал на Зеленского заявление в полицию из-за слов президента, что нардеп является взяточником.