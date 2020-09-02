Российский 56-летний космонавт Олег Кононенко в 2023 году с большое долей вероятности сможет установить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.

Об этом пишет Телеграм-канал агентства "РИА Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По сведениям источника, осенью 2022 Кононенко отправится в свой пятый по счету полет, который продлится около полугода. Таким образом, в 2023 году он побьет рекорд другого россиянина - Геннадия Падалки. Падалка пять раз летал в космос и провел на орбите 878 суток.

Пока у Кононенко всего четыре полета общей длительностью 736 суток. Первый длился с апреля по октябрь 2008 года, второй - с декабря 2011-го по июль 2012-го, третий - с июля по декабрь 2015-го, а четвертый - с декабря 2018-го по июнь 2019-го.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA приступила к сборке новой космической станции "Люси", которая будет исследовать астероиды Юпитера.

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