В среду, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Харьковской области, по случаю 75-й годовщины завершения Второй мировой войны упомянул о вкладt украинцев в победу над нацизмом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мир отмечает 75-ю годовщину официального завершения Второй мировой войны. Вы знаете, невозможно переоценить вклад, который сделала в победу над нацизмом наша страна, наш народ и, в частности, харьковчане", - заявил Зеленский.

Также Зеленский вспомнил, что легендарный танк Т-34 был создан в Харькове командой конструкторов во главе с Михаилом Кошкиным.

"Давайте поблагодарим всех, кто 75 лет назад защитил свою родную прекрасную землю. И, конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на востоке", - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что сегодня - 39-й день, как Украина не имеет боевых потерь на фронте.

"И в день официального завершения Второй мировой войны, как и каждый другой день, мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир", - сказал глава государства.

Напомним, недавно в ОБСЕ подсчитали число обстрелов за месяц перемирия на Донбассе, всего сообщалось о 700 нарушениях режима прекращения огня.

Также "Страна" писала о том, сорвется ли 3 сентября перемирие на Донбассе после ультиматума Пушилина.