Алексей Навальный находится на искусственной вентиляции легких. Состояние российского оппозиционера серьезное, его будут еще долго лечить.

Об этом заявила в среду лечащая клиника Charite в Берлине, передает "Интерфакс".

"Алексей Навальный по-прежнему находится на станции интенсивной терапии, он подключен к аппарату вентиляции легких", - уточнили в клинике.

Симптоматика ингибирования холинэстеразы у российского оппозиционера Алексея Навального, вызванная отравлением, продолжает снижаться, сообщила в среду клиника Charite в Берлине.

"Симптомы ингибирования холиэнестеразы, вызванные доказанным отравлением, продолжают спадать", - сообщает Charite.

"Причина этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы", - говорится в заявлении клиники.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

В организме Навального нашли следы яда "Новичок", которым травили Скрипалей, однако создатель яда говорит, что симптомы не похожи.