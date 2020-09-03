Сегодня, 3 сентября, в Киеве ожидается еще по-летнему теплая погода. Столбики термометров в обед поднимутся до +26 градусов. Зонтик с собой брать необязательно - вероятность осадков лишь 2%, а вот солнцезащитные очки захватить стоит.

Полный и точный прогноз погоды в Киеве на сегодня читайте в нашем материале.

Прогноз погоды в Киеве на 3 сентября по часам

В 6 утра на улице будет уже +18, а в 9 утра температура поднимется до +21 градуса. За окном, прячась за облака, будет светить солнце.

Уже к 12 часам в Киеве начнется настоящая жара +26 градусов. Людям, которые особенно восприимчивые к ярким лучам, рекомендовано пользоваться солнцезащитным кремом. А в идеале лучше надеть головной убор, несмотря на облачность.

После обеда, к 15 часам, в столице сохранятся духота и +26 градуса. Ситуацию будут спасать тучи, которые помогут не нагревать воздух и асфальт еще сильнее.

К 18 часам в Киеве будет уже +25 градусов в тени. Осадков, как и на протяжении всего дня, не прогнозируется.

В 21 час для киевлян и гостей столицы установятся комфортные +23 градуса. Такая погода будет располагать для прогулок. Постарайтесь использовать эту возможность, пройдитесь по парку, скверу или возле дома. Размеренная ходьба и ровное дыхание помогают крепче и спокойнее заснуть.

3 сентября в Киеве ожидается практически полный штиль - ветра не будет, максимум 3.9 метров\секунду. Атмосферное давление также в норме - максимум 750 мм.

Менее комфортная погода будет для украинцев на востоке, юге и в многих центральных областях. Столбики термометров который день подряд поднимутся от +30 до +36 градусов. Значительно свежее будет в западных регионах, там ожидается от +20 до +26 градусов. По ссылке - прогноз погоды для всех регионов Украины на 3 сентября.

Как следует запланировать сегодняшний день читателям "Страны" поможет самый точный асторологический прогноз. Например, Ракам Звезды советуют начать думать о себе, а Стрельцам рекомендуют не флиртовать. По ссылке - гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков Зодиака.