За восемь месяцев 2020 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил 34,8 млрд куб. м, это на 42% меньше, чем за такой же период в прошлом году, когда показатель составлял 9,6 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, в западном направлении транзитировано 32,4 млрд куб. м (Словакия – 23,9 млрд куб. м, Венгрия – 5,9 млрд куб. м, Польша – 2,6 млрд куб. м), что на 36% меньше, чем в январе-августе-2019.

В трансбалканском направлении это 2,3 млрд куб. м (Молдова – 1,87 млрд куб. м, Румыния – 0,46 млрд куб. м), что на 73% меньше прошлогоднего показателя по этому направлению.

При этом отмечается, что, несмотря на существенное падение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" (РФ) полностью оплачивает забронированные на этот год транзитные мощности (178 млн куб. в сутки), которые он по итогам января-августа использовал на 80%.

"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем продолжит обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - отмечают в компании.

Напомним, по состоянию на конец июля транзит газа через Украину с начала года упал на 45% процентов.

Также мы писали, что по состоянию на май 2020 года Россия почти вдвое снизила транзит газа через Украину по сравнению с прошлым годом.