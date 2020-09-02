Правительство Литвы, которое критиковал Лукашенко за введение санкций против него, утвердило специальный план поддержки Беларуси и ее граждан.

Об этом сообщил в среду в Твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Линкявичус заявил, что они хотят "помочь пострадавшим от репрессий, оказать содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда".

В прошлом месяце министр заявил о готовности предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях.

Накануне министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что власти страны разрешили воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву 64 гражданам Беларуси.

Напомним, латвийский МИД запретил въезд в страну Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов. Аналогичные меры были приняты Литвой и Эстонией. Это произошло после массовых задержаний активистов Беларуси на маршах протеста против Лукашенко.

Ранее Литва подготовила санкции для 118 должностных лиц Беларуси, которые причастны к фальсификациям выборов президента 9 августа, а также к насилию против демонстрантов.

В свою очередь Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда стран, в частности, Литвы и Польши и заявил, что Литва и Польша "зажрались".