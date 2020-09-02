Министр финансов Сергей Марченко будет отправлен в отставку. Вероятно, это случится после внесения проекта бюджета на 2021 год в Раду.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Пока на Банковой думают над вариантом полной перезагрузки Кабмина перед выборами, прорабатывается и план Б. Он включает в себя отставку отдельных министров из финансово-экономического блока", - сказано в сообщении.

Так, по данным источников "Страны" в Офисе президента с вероятностью близкой к 100% будет уволен министр финансов Сергей Марченко.

"Случится это, скорее всего, после внесения проекта бюджета на 2021 год в Раду. Он прогнозируемо будет раскритикован в пух и прах, начнётся мощная пиар-кампания по дискредитации власти в целом и, чтоб ее перебить, всю вину повесят министра финансов и отправят в отставку. А по отставке всего правительства пока решения нет", - пишет Telegram-канал.

Напомним, ранее мы писали о другом плане, который разрабатывают в Офисе президента. В соответствии с ним, правительство Шмыгаля могут отправить в отставку перед выборами, а Авакова сделают секретарем СНБО.

Также мы писали, что среди депутатов ширится слух о том, что вместе с местными выборами может быть проведен опрос по Донбассу и Крыму.