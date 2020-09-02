В Молдове за последние дни отмечается самый большой прирост зараженных коронавирусом. Кроме того, страна находится в лидерах среди европейских государств по количеству заражений на один миллион населения - 10 170 случаев.

В Молдове, по состоянию на среду, 2 сентября, зарегистрировали еще 532 новых случаев коронавируса. С начала пандемии количество больных Covid-19 увеличилось до 37 740 человек.

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики сообщает агентство Infotag.

"В среду были обработаны 2 524 теста, в том числе 2 212 первичных тестов. В результате выяснилось, что 532 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев Covid-19 в нашей стране составляет 37 740", - говорится в сообщении.

Как сообщатся, в предыдущие три дня число новых случаев коронавируса в Молдове не превышало отметку 300.

30 августа в республике было зафиксировано 296 новых случаев инфицирования, 31 августа - 220 новых случаев, 1 сентября было зарегистрировано 288 новых случаев заражения.

В Минздраве также сообщили, что за сутки 16 человек умерли от коронавируса. Это новый антирекорд - ранее максимальное количество скончавшихся за 24 часа составляло 15 человек. Общее число жертв пандемии в республике достигло уже 1 024.

На данный момент, в Молдове насчитывается 10 141 активных случаев коронавируса, из них 509 человек находятся в тяжелом состоянии. Из медучреждений республики выписали еще 386 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от Covid-19 излечились 26 575 человек.

Государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш заявил на пресс-конференции, что в последние две недели Молдова находится на пике распространения заболевания Covid-19. Согласно данным, за последние две недели уровень заболеваемости инфекцией составил, в среднем, 459 случаев в день.

"Особую озабоченность вызывает ситуация в Кишиневе, где зарегистрировано больше половины от общего количество случаев заражения - 3 289 из общего количества в 6 373, что составляет 51,6%", - сказал Рымиш.

Согласно данным Минздрава, Молдова находится в лидерах среди стран Европы по количеству заражений на один миллион населения - 10 170 случаев.

Это четвертое место после трех карликовых государств Старого Света: Сан-Марино, Андорры и Ватикана.

Смертность составляет 289 случаев на один миллион населения.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил предположение, что уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в нашей стране может вырасти до трех тысяч случаев в сутки.

Также мы сообщали, что, по состоянию на вторник, 1 сентября, в России коронавирусом заразились более миллиона человек.