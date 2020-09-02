Молдова вышла в лидеры по количеству больных с коронавирусом в Европе на миллион населения
В Молдове за последние дни отмечается самый большой прирост зараженных коронавирусом. Кроме того, страна находится в лидерах среди европейских государств по количеству заражений на один миллион населения - 10 170 случаев.
В Молдове, по состоянию на среду, 2 сентября, зарегистрировали еще 532 новых случаев коронавируса. С начала пандемии количество больных Covid-19 увеличилось до 37 740 человек.
Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики сообщает агентство Infotag.
"В среду были обработаны 2 524 теста, в том числе 2 212 первичных тестов. В результате выяснилось, что 532 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев Covid-19 в нашей стране составляет 37 740", - говорится в сообщении.
Как сообщатся, в предыдущие три дня число новых случаев коронавируса в Молдове не превышало отметку 300.
30 августа в республике было зафиксировано 296 новых случаев инфицирования, 31 августа - 220 новых случаев, 1 сентября было зарегистрировано 288 новых случаев заражения.
В Минздраве также сообщили, что за сутки 16 человек умерли от коронавируса. Это новый антирекорд - ранее максимальное количество скончавшихся за 24 часа составляло 15 человек. Общее число жертв пандемии в республике достигло уже 1 024.
На данный момент, в Молдове насчитывается 10 141 активных случаев коронавируса, из них 509 человек находятся в тяжелом состоянии. Из медучреждений республики выписали еще 386 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от Covid-19 излечились 26 575 человек.
Государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш заявил на пресс-конференции, что в последние две недели Молдова находится на пике распространения заболевания Covid-19. Согласно данным, за последние две недели уровень заболеваемости инфекцией составил, в среднем, 459 случаев в день.
"Особую озабоченность вызывает ситуация в Кишиневе, где зарегистрировано больше половины от общего количество случаев заражения - 3 289 из общего количества в 6 373, что составляет 51,6%", - сказал Рымиш.
Согласно данным Минздрава, Молдова находится в лидерах среди стран Европы по количеству заражений на один миллион населения - 10 170 случаев.
Это четвертое место после трех карликовых государств Старого Света: Сан-Марино, Андорры и Ватикана.
Смертность составляет 289 случаев на один миллион населения.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил предположение, что уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в нашей стране может вырасти до трех тысяч случаев в сутки.
Также мы сообщали, что, по состоянию на вторник, 1 сентября, в России коронавирусом заразились более миллиона человек.