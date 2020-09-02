Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления в интервью "Стране" Витольда Фокина о том, что необходимо провести всеобщую амнистию и дать Донбассу особый статус.

По мнению главы МИД, эти слова соответствуют исключительно взглядам самого первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Также, по его данным, международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

Полное интервью Витольда Фокина, где прозвучало заявление об амнистии, можно прочесть на "Стране".

Также мы писали, что, по словам самого Фокина, "если сторонники войны бесятся, значит слова попали туда, куда надо".