На съезде партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" прозвучал военный американский марш "For Bales!", который пели во время Гражданской войны солдаты Конфедерации - сепаратистского движения, которое выступало против отмены рабства.

Как отметил ведущий канала "Наш" Макс Назаров затем эта песня стала неофициальным гимном расистской организации "Ку-Клукс-Клан".

Упомянутая песня посвящена так называемой кампании Ред-Ривер, также известной как экспедиция Ред-Ривер. Она представляла собой серию сражений на берегах Ред-Ривера в Луизиане во время гражданской войны. Кампания длилась с 10 марта по 22 мая 1864 года. В ней федеральная армия США генерал-майора Натаниэля Бэнкса численностью примерно 30 000 человек действовала против отрядов Конфедерации генерал-лейтенанта Ричарда Тейлора, численность которых варьировалась от 6000 до 15 000.

Поскольку конфедераты большую часть дохода получали с хлопка, а армия северян эти доходы собиралась перекрыть, песня призывает встать на защиту хлопка (For Bales!, где "bale" - тюк, то есть тара с хлопком).

We all went down to New Orleans,

For Bales, for Bales;

We all went down to New Orleans,

For Bales, says I;

We all went down to New Orleans,

To get a peep behind the scenes,

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

We thought when we got in the "Ring",

For Bales, for Bales;

We thought when we got in the "Ring",

For Bales, says I;

We thought when we got in the "Ring",

Greenbacks would be a dead sure thing,

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

The "ring" went up, with bagging and rope,

For Bales, for Bales;

Upon the "Black Hawk" with bagging and rope,

For Bales, says I;

Went up "Red River" with bagging and rope,

Expecting to make a pile of "soap",

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

But Taylor and Smith, with ragged ranks,

For Bales, for Bales;

But Taylor and Smith, with ragged ranks,

For Bales, says I;

But Taylor and Smith, with ragged ranks,

Burned up the cotton and whipped old Banks,

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

Our "ring" came back and cursed and swore,

For Bales, for Bales;

Our "ring" came back and cursed and swore,

For Bales, says I;

Our "ring" came back and cursed and swore,

For we got no cotton at Grand Ecore,

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

Now let us all give praise and thanks,

For Bales, for Bales;

Now let us all give praise and thanks,

For Bales, says I;

Now let us all give praise and thanks,

For the victory gained by General Banks,

"And we'll all drink stone blind,

Johnny fill up the bowl".

