В четверг, 3 сентября, в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха в восточных и южных регионах страны поднимется до +35 градусов. Однако в западных областях пройдут дожди и будет прохладнее.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, грозовые дожди в четверг накроют западные регионы Украины. По данным синоптиков, днем воздух здесь прогреется до +21..+27 градусов. Однако ночью будет прохладно +11..+18 градусов.

В остальных областях будет сухо и солнечно. Жарче всего 3 сентября будет на юге и востоке страны. В южных регионах ожидается до +35 в Херсоне, Николаеве и в Одессе. Ночью воздух охладится до +17...+19 градусов.

В восточных областях будет тоже по-летнему жарко, температур воздуха прогреется до +35 градусов днем и до +19 ночью.

На севере страны будет несколько свежее, но также без осадков. Днем воздух здесь прогреется до +27...+29 градусов, а ночью +17...+19 градусов.

В Киеве в четверг днем ожидается +27...+29 градусов, а ночью - +17...+19.

Ранее мы писали, что в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд. Впервые почти за полтора столетия столбики термометров не опустились ниже 21,9 градусов Цельсия.

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