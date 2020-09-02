В Двуреченском районе Харьковской области спасатели борются с масштабным лесным пожаром. Площадь возгорания составляет более 400 гектаров.

Об этом пишет в Фейсбук Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о возгорании хвойного леса Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине села Горобовка под Харьковом поступило на номер "102" 2 сентября в 12:55.

К месту происшествия были направлены подразделения службы спасения из пгт Двухлетняя и Купянска.

Также тушить горящий лес прибыли 10 отделений службы спасения из Харькова и других районных подразделений области. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд и пожарный самолет АН-32П.

Из-за порывов ветра пламя поднялось на верхушки деревьев и перекинулось на жилой сектор Горобовки, граничащей с лесом. Огонь уничтожил восемь жилых домов. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - село Гряниковка. Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса.

Сейчас продолжается ликвидация пожара и организована эвакуация жителей Гряниковки.

От Главного управления ГСЧС в Харьковской области к тушению привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействовано 5 единиц техники лесхоза.

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