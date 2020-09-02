Фракция правящего в ФРГ блока допускает, что после того, как в организме Навального нашли следы яда "Новичок", Германия может ввести санкции против России.

Об этом заявил спикер блока, пишет РИА Новости.

Отметим, что 2 сентября власти ФРГ заявили, что результатам тестов, проведенных лабораторией Бундесвера, оказалось, что в организме российского оппозиционера есть следы яда "Новичок".

После этого посол уже посетил МИД Германии. А власти ФРГ заявили, что осуждают покушение на Навального и требуют от властей России объяснений случившегося.

Напомним, "Страна" публиковала полное заявление ФРГ по Навальному.

Также мы писали, что до этого Кабмин ФРГ призвал отделять отравление Навального от "Северного потока - 2" и заявлял, что газопровод будет достроен.