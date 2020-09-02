Лерос написал заявление Зеленского в полицию. Фото: Facebook/Geo Leros

Народный депутат Гео Лерос, на которого завели дело о неуплате налогов, написал заявление в полицию на президента Украины Владимира Зеленского. Ранее президент назвал нардепа взяточником во время общения с прессой. Лерос заявил, что Зеленский должен рассказать следователям, где и когда Лерос брал взятку. 

Об этом Лерос написал у себя в Facebook.

Лерос в ответ написал, что никогда не был чиновником и не "клоун с 95 кварталу".

"Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее составляйте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК" - заявил Лерос. 

Лерос написал заявление на Зеленского в полицию

Напомним, что Лерос выступил с трибуны парламента и заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. После этого Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

Как известно, Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь активно критикует работу Офиса президента

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