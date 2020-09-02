Доктор химических наук, один из создателей советской системы химического оружия "Новичок" Леонид Ринк заявил, что симптомы у оппозиционера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление разработанным им ядом, который якобы нашли в организме политика.

Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ринка, попытки увязать отравление Навального с "Новичком" являются "совершенной политической ерундой", а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.

"Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме", - сказал Леонид Ринк.

При СССР Ринк работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Как писала "Страна", немецкие власти пока не проинформировали Москву о своих выводах по поводу якобы отравления Навального "Новичком".

Мы также сообщали, что генпрокуратура России попросила у Германии предоставить результаты анализов Навального.