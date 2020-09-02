Правительство Германии опубликовало полное заявление по поводу полученных результатов анализов образцов российского оппозиционера Алексея Навального, который все еще находится в коме по причине вероятного отравления.

В нем сказано, что "были предоставлены однозначные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

"По инициативе берлинской клиники "Шарите" специальная лаборатория бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. По итогам были предоставлены однозначные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Алексей Навальный был доставлен из России в Берлин для лечения 22 августа с симптомами отравления.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, федеральный министр финансов Олаф Шольц, федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер, федеральный министр юстиции Кристин Ламбрехт, федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава ведомства Федерального канцлера профессор Хельге Браун обсудили это сегодня и согласовали дальнейшие шаги.

То, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является тревожным инцидентом. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство настоятельно призывают объяснить произошедшее.

Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования.

Министерство иностранных дел ФРГ МИД проинформирует посла России о результатах расследования.

Федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для данных целей. Правительство обсудит с партнёрами соответствующую совместную реакцию в свете российских показаний.

Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует парламентские группы в Бундестаге Германии. Надеемся на полное выздоровление Алексея Навального", - говорится в тексте заявления.

Напомним, сегодня, 2 сентября, стало известно, что в организме российского политика Алексея Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом завили власти ФРГ заявили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это сказал, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.

Между тем, как пишут пишут российские СМИ со ссылкой на информированный источник в Москве, специалисты из нескольких лабораторий РФ не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.