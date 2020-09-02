Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами 2 сентября запустил в работу большой проходческий комплекс. Он будет прокладывать тоннель от будущей станции метрополитена "Мостицкая" до станции "Сырец".

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Большой проходческий комплекс, названный в честь жены руководителя проекта "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - произнес Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. Ранее в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена ​​новая планшайба диаметром более шести метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки почв разных типов.

Мэр отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" длиной 1300 метров. Также параллельно будет вестись изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается бетонирование будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. О сроках построения станций... Представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь мы открыли", - сообщил Кличко.

Мэр также сказал, что новые станции будут обслуживать более 90 000 пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

В начале августа "Страна" анонсировала начало строительства тоннеля от станции метро "Сырец" к "Мостицкой".

Как мы писали зимой, СБУ раскрыла схему хищения 139 млн грн из бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.