Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании предварительно сформировал список иностранных граждан, которые могут попасть на территорию Украины. Такое решение было принято в связи с запретом на въезд в нашу страну иностранцам, который действует с 29 августа.

Об этом в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающим учиться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санэпидемнуждой", - сказал Немчинов.

Напомним, запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 29 августа до 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа.

В связи с этим правительство создало перечень лиц, на кого из иностранных граждан не будет распространяться закрытие границы до 28 сентября. Как заявлял министр МВД Арсен Аваков, это ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.