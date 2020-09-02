После принятия в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть хочет ввести их по всей Украине, так как осознает отсутствие перспектив на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Власть понимает, что на предстоящих выборах она проигрывает полностью. "Слуги" не выполнили ни одного предвыборного обещания и стремительно теряют доверие людей. Чтобы избежать ответственности, власти придумали циничное "ноу-хау": просто отменить выборы, заменить местные советы военно-гражданскими администрациями и на этом завершить весь избирательный процесс", - заявил Юрий Бойко.

Юрий Бойко заявил, что эта технология уже была опробована властью на Донбассе, где у полмиллиона украинских граждан, которые живут в мирных городах, отобрали право участвовать в голосовании.

"Попытка протащить решение о возможности создания военно-гражданских администраций там, где заблагорассудится правящей власти - это прямой путь к тому, чтобы всю страну превратить в одну военно-гражданскую администрацию. Это узурпация и позор", - заявил Юрий Бойко.

Отметим, что за проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" №3913 в первом чтении проголосовали 240 нардепов.

В документе сказано, что военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин в соответствии с утвержденными Кабинетом министров Украины территориями территориальных общин могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Напомним, Раде не хватило 3 голосов, чтобы дать Кабмину право переименовывать и ликвидировать местные госадминистрации.

Также мы писали, что еще в июле Зеленский создал военно-гражданские администрации в двух соседних городах Луганской области.