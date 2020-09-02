История с российским оппозиционером Алексеем Навальным развивается по предсказуемому сценарию. В его организме нашли боевой яд "Новичок", которым ранее, по версии британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

После отравления в Солсбери против России ввели санкции, выслали российских дипломатов, а в целом эта история стала одним из серьезных ударов по отношениям Запада и Москвы - и без того крайне натянутым после украинского конфликта.

В случае же Навального, который значил для ЕС, Британии и США неизменно больше, чем Скрипаль, последствия могут быть куда серьезнее.

Разбирались в новом повороте с отравлением российского оппозиционного деятеля.

Что заявили в Берлине

Сегодня на сайте правительства ФРГ появилось официальное заявление, что в крови Навального нашли яд "Новичок". Тест провела государственная военная лаборатория по инициативе клиники "Шарите", где лечится политик.

"Специальная лаборатория Бундесвера (название немецких вооруженных сил - Ред.) провела токсикологический тест с использованием образцов, взятых у Алексея Навального. В результате были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок"", - говорится в заявлении правительства.

То есть это официальная позиция Германии, что даже серьезнее, чем заявления лечащих врачей Навального из частной клиники.

В Германии собрали экстренное совещание правительства и "требуют от России объяснений".

Известно, что сегодня посла России уже вызвали в МИД Германии. В беседе с ним министр Хайко Маас "недвусмысленно дал понять необходимость полного расследования инцидента с Навальным". Правда, в РФ заявили, что доказательств применения "Новичка" их посланнику не представили.

Позже выступила с заявлением и Ангела Меркель.

"В клинике Шарите работали токсикологи бундесвера, они провели анализ биологических проб, взятых у Навального. Лаборатория бундесвера сейчас пришла к ясному однозначному выводу - Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В его биологических пробах были без сомнения установлены остатки этого вещества. Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заткнуть ему рот", - сказала канцлер, прямо не обвиняя Россию, но дав понять, что преступники были озабочены критикой Навального. А критиковал он в основном Кремль.

"Мы ожидаем, что Россия предоставит разъяснения по этому поводу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России", - сказала Меркель.

Параллельно в Бундестаге уже призвали ввести против РФ санкции за Навального. Об этом заявляют в правящем блоке ХДС/ХСС.

Реакция Москвы и Запада

В Москве накануне информации о "Новичке" заявили, что делали запрос в Германию о результатах анализов Навального, но никакого ответа не получили.

Россияне требовали документов с результатами исследований биоматериалов Алексея, но их никто не предоставил. Также они пока не получали по официальным каналам документальных подтверждений наличия "Новичка" в крови Навального.

Сегодняшнее заявление немцев прокомментировали в Кремле. Там факта отравления не признают.

"Целый комплекс анализов был проведен у Навального в России до его вывоза в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

То есть в России на данный момент считают информацию об отравлении не подтвержденной.

Тем не менее, после заявления федерального правительства западные СМИ буквально взорвались заголовками об отравлении "путинского критика" Навального "Новичком".

Следом привлечь виновных к ответственности, а также получить объяснения от России, призвали США и Британия. Белый дом уже начал грозить "финансовыми ограничениями" в отношении причастных лиц.

Блок НАТО в лице своего генсека осудил "применение боевого отравляющего вещества" в ситуации с Навальным и потребовал проведения прозрачного расследования.

То есть скандал назревает большой.

Навальный и "Новичок"

Разговоры о том, что оппозиционера могли отравить именно этим ядом, шли еще до официального заявления немцев.

Врачи клиники "Шарите", где находится Навальный, ранее утверждали, что в крови Алексея нашли ингибиторы холинэстеразы. Это субстанция, которая может говорить о наличии в организме разных отравляющих веществ. Как утверждали немецкие СМИ - в том числе и "Новичка".

Они же писали, что 28 августа клиника Charité запросила помощи у бундесвера, а также британской лаборатории по химоружию и биологическому оружию в Портон-Дауне.

Но вернемся к найденным в крови Алексея веществам. Это, конечно, яды, но не только боевого действия: их, например, используют для травли насекомых. А в небольших дозах они применяются в медицине при лечении болезни Альцгеймера и склероза. Передозировка этими препаратами вызывает спазмы по всему телу и затруднение в дыхании: как мы помним, в омской больнице Навального сразу подключили к ИВЛ.

Лечат избыток ингибиторов холинэстеразы введением препарата атропина и ряда других. Именно этот антидот назначили Алексею в "Шарите". Причем еще 25 августа оппозиционеру стало лучше от этого лечения. Впрочем, пока он все еще на аппарате ИВЛ, и его лечение займет длительное время, сообщили сегодня в "Шарите".

Один из создателей "Новичка", российский ученый Владимир Углев после этих известий заявил, что если Навального лечат атропином, то речь может идти о небольших дозах ингибиторов холинэстеразы - то есть явно не боевого действия.

"Атропин является антидотом для слабых таких ингибиторов... Атропин ему помогает, значит, это именно какие-то ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия", - говорил Углев в интервью радио Business FM.

Также он уверен, что яд мог попасть в Навального только через рот - будь это инъекция, он бы уже умер.

Впрочем, сейчас уже это не слишком важно. Какова бы ни была истинная клиническая картина - дело приняло сугубо политический оборот.

Кто отравил Навального?

То, что версия отравления будет максимально некомфортной для России, было понятно сразу. Пока Москву еще не обвинили в очередном политическом покушении. Но это, видимо, лишь вопрос времени.

Кто пытался убить Навального и причастен ли к этому Кремль - вопрос пока чисто теоретический. Фактов, позволяющих связать российскую власть и отравление Алексея, пока нет. Но не исключено, что они могут и появиться (как и было в деле со Скрипалями).

Правда, трактовать эти факты, по крайней мере в деле Скрипалей, можно было по-разному. Поэтому интереснее рассмотреть мотивы предполагаемого преступления. Кстати, в России его пока таковым не считают, проводится доследственная проверка, но уголовное дело не открыто. Поскольку Генпрокуратура РФ не получила от Германии документов, доказывающих факт отравления.

Но если предположить, что Навального отравили, то не совсем понятно, зачем это нужно Кремлю. Какой-то фатальной угрозы электорального характера Навальный не представлял. С точки зрения вероятного майдана его возможности тоже были ограничены.

Да, Навальный был неудобен своими антикоррупционными расследованиями, но терпела же его российская власть последний десяток лет (и, более того, по многим данным информацию ему сливали друг на друга конкурирующие группы влияния в Кремле). Москва со своей информационной монополией и высоким рейтингом Путина может пережить и куда более масштабных оппозиционеров.

Ну, и главный вопрос - как можно было так отравить Навального, чтобы он не умер? А "недотравив", выдать Германии, зная, что яд стопроцентно будет обнаружен? Также понятно, что отравление - с летальным исходом или без - вызовет резкое похолодание отношений Путина с Европой, поставив под угрозу тот же "Северный поток-2" и подвесив решение вопроса Донбасса, а за ним - и снятия санкций.

Не стоила жизнь Навального таких рисков.

Наконец, реши власть России отравить Алексея, то использовала бы какой-то другой яд. "Новичок" со времен отравления Скрипалей стал слишком узнаваемым "брендом". К тому же еще тогда говорилось, что это боевой яд массового поражения. Для политических убийств есть куда более эффективные средства, практически не оставляющие следов.

В общем, очень много вопросов. Однако, судя по словам Ангелы Меркель, в Германии это считают попыткой "закрыть рот" Навальному. Учитывая, что критиковал оппозиционер лично Путина и его власть, то понятно, против кого нацеливается информационная кампания на Западе. Причем начатая непосредственно немецкими властями.

Это крайне показательный момент. Ведь ФРГ могла обойтись более обтекаемыми формулировками и не делать столь прозрачных намеков антироссийского характера. Но была избрана именно такая тактика. Что может привести к серьезному охлаждению отношений Европы с Россией. И неизбежно скажется на Украине.

К чему приведет дело Навального?

Главный вопрос русско-европейской повестки - это достройка газопровода "Северный поток-2", которая может сорваться из-за дела Навального.

На прошлой и этой неделе немецкие власти дважды заявили, что история с Алексеем отдельно, а СП-2 - отдельно.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что "Северный поток - 2" следует достроить. Это проект, который ведут экономические игроки из России и Европы. Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - сказала Меркель еще 28 августа, отвечая на призывы немецких СМИ остановить строительство Nord Stream-2.

Учитывая экономический интерес Германии в этом проекте, не исключено, что это искренние слова. Но посмотрим, выдержат ли эти заявления проверку "новичком".

По той же логике вряд ли вопрос Навального может касаться Донбасса - урегулирование на нормандском треке не может быть отменено из-за него. Зато может быть подвешен вопрос снятия санкций. Что обессмысливает для Кремля любые компромиссы по Донбассу, которых добивается Украина и на которые Москва может пойти лишь в случае ослабления санкционного давления.

То есть конкретно для Украины события пока развиваются по неблагоприятному сценарию. Поскольку проблемы в отношения ЕС и РФ могут вызвать новый виток конфликта на Донбассе.

Впрочем, есть основания думать, что жесткие заявления Германии по Навальному связаны скорее всего не с Украиной.

В последние дни Москва перешла к очень активным действиям на белорусском направлении. И полностью переключила на себя этот кейс, оказывая открытую поддержку Лукашенко - в том числе обещая оказать помощь белорусским властям, если протесты перейдут в силовую фазу. Также РФ начала оказывать Минску финансовую поддержку.

После этого белорусские власти стали более уверенно вести себя в отношении Беломайдана, который потерял стратегическую инициативу и начал деградировать.

Не исключено, что Европа ждала от Путина того же нейтралитета по Беларуси, какого РФ придерживалась ранее. Однако Москва активно спасает Лукашенко вопреки тому, что его переизбрание Запад не признал. И, похоже, что поддержанные Евросоюзом протесты в Беларуси, вопреки чаяниям, не сменят Лукашенко, а еще больше заставят его идти в фарватере Москвы.

Не исключено, что это и будет главным предметом торга вокруг дела Навального между Россией и Западом. И в этом смысле "Новичок" обнаружился у российского оппозиционера очень кстати, усилив переговорную позицию той же Германии.

В более отдаленной перспективе история с Алексеем Навальным может дать новый виток протестам в самой России. И вызвать мобилизацию тех, кто поддерживал прозападную оппозицию - например, под водительством жены Навального Юлии, которая является активной участницей протестного движения.

Так, кстати, произошло в той же Беларуси, где вместо выбывших из политической гонки мужей вставали их жены.

Но это пока теоретическая вероятность.

Все будет зависеть от жесткости реакции Запада. Если все ограничится незначительными санкциями, то вряд ли ситуация с Навальным на что-то глобально повлияет. Если же под угрозой окажется строительство Северного потока-2, а санкции будут введены жесткие (вплоть до отключения России от системы банковских расчетов SWIFT), то последствия для отношений Запада и РФ будут более чем масштабные. И наверняка скажутся и на ситуации по Донбассу.