Немецкие власти или представители клиники "Шарите" не проинформировали Москву о своих выводах по поводу якобы отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова. "У России нет таких данных", - сказал Песков агентству.

Вслед за Песковым заявление немецкой стороны об отравлении политика "Новичком" прокомментировали в МИД РФ. "Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В это же время российский посол уже посетил МИД ФРГ. Видео с предположительно его авто опубликовало РИА Новости.

Между тем, российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, пишут российские СМИ со ссылкой на информированный источник в Москве. "Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было. Этим выводам мы доверяем", - сказал источник.

Как писала "Страна", после доставки Навального из Омска в Берлин немецкие врачи из больницы "Шарите" нашли в организме политика субстанцию из группы ингибиторов холинэстеразы. Они запросили помощи у военных экспертов, чтобы выяснить, был ли оппозиционер отравлен химическим оружием.

А генпрокуратура России потребовала у Германии предоставить результаты анализов Навального.

Сегодня же стало известно, что у Навального нашли следы яда "Новичок".