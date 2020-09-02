В среду, 2 сентября, на пляже курортного поселка в Луговом, в Николаевской области, наблюдается массовая гибель черных бакланов. Побережье Черного моря укрыто трупами птиц, а вода покрыта странной белой пеной.

Об этом пишет общественная организация UAnimals на своей странице в Facebook.

Сообщается, что птицы погибали у воды прямо на глазах у прохожих. Также в организации добавили, что, в настоящее время, в полицию написано заявление по поводу происходящего.

Ранее мы писали, почему в Винницкой области массово умирали лебеди.

Также сообщали, что как в Одессе массово гибнули голуби. Они падали с крыш местного собора.

Кроме того мы информировали о том, как в личных хозяйствах жителей села Новоалександровка Херсонской области была зарегистрирована массовая гибель птицы разных видов. Исследование проб установило диагноз - птичий грипп.