В организме Алексея Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом говорится в пресс-релизе правительства Германии.

Наличие следов яда в организме российского оппозиционера показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера. Власти ФРГ заявили, что осуждают покушение на Навального и требуют от властей России объяснений случившегося.

МИД ФРГ вызовет посла России в Германии для беседы о ситуации с Навальным, сообщил представитель германского кабмина.

На это заявление уже отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.

Напомним, в 2018 году власти Британии обвиняли Москву в том, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены ядом типа "Новичок".

Как мы писали, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. Омские врачи не давали разрешение на его транспортировку за границу на лечение. 22 августа его все-таки доставили из Омска в Берлин.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера. Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.