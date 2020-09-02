В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 22 сентября, планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Представительстве Украины при организации.

"Выступление нашего президента планируется", - сообщили в представительстве.

Встреча на высоком уровне, посвященная 75-й годовщине Генассамблеи, запланирована на 21 сентября.

Дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября.

Ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временно поверенных.

Известно, что запланировано также выступление президента РФ Владимира Путина (заявлено по видеосвязи, - Ред.), который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.

Отдельно будет проведен саммита по биоразнообразию, а также встреча по положению женщин, празднование Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Ранее "Страна" писала о том, что Генассамблея ООН впервые в истории может пройти в режиме видеоконференции.

Также мы сообщали, что Генассамблея ООН приняла резолюцию против спекуляций будущей вакциной от Covid-19.