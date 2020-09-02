Президент США Дональд Трамп, потративший рекордную сумму на предвыборную интернет-рекламу, за лето сократил отрыв от своего конкурента Джо Байдена на пять процентных пунктов. Теперь кандидат от демократов опережает главу Белого дома на 7%, хотя еще в июне разрыв составлял 12%.

Об этом пишет издание USA Today со ссылкой на опрос, проведенный совместно с университетом Саффолка в Бостоне.

Согласно результатам опроса, проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа - 43%. Еще 7% опрошенных заявили, что пока не приняли решение, за кого они бы хотели отдать свой голос.

Кроме того, с 1 мая, предварявшего заключительный рывок предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую, исследователи обнаружили рост скептицизма в отношении того, можно ли доверять самим выборам. При проигрыше симпатичного ему кандидата каждый четвертый избиратель не будет готов принять результат как справедливый и точный. Это сигнализирует о возможных проблемах, которые ждут страну впереди, и без того раздираемую антираситстскими протестами.

В целом 28% сторонников бывшего вице-президента говорят, что они не готовы признать победу Трампа как честно выигранную. А 19% сторонников президента Трампа заявляют, что не готовы признать победу Байдена законной.

В конце августа "Страна" писала, что рейтинг одобрения Трампа за последние две недели повысился в шести колеблющихся штатах.

Последние данные можно сравнить с результатами июльского опроса в США.