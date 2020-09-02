Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября утвердил порядок выплаты компенсаций за жилье, разрушенное в результате конфликта на Донбассе.

Об этом сообщается в Фейсбук Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ).

"В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 миллионов гривен. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств. Спасибо коллегам за поддержку. Решение очень важное", - отметил на заседании вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не превышать 300 000 гривен.

Бюджетные средства будут распределять на основании информации о жилье пострадавших, которую соберут региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления. Пострадавшими признают граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, чьи жилые дома или квартиры повреждены либо разрушены в результате военных действий.

Денежную компенсацию дадут собственникам жилья на контролируемой правительством Украины территории и тем, чьи дома были разрушены после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Также они составят списки пострадавших и выдадут справки о признании лица пострадавшим в результате военных действий.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков примет специальная комиссия, образованная при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которую выплатят пострадавшим.

Кабмин также поручил Донецкой и Луганской обладминистрациям в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.

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