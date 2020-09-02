Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова российского дипломата Сергей Лаврова. Речь идет о заявлении политика РФ о том, что ситуацию в Белоруси пытаются дестабилизировать со стороны Украины.

По словам Кулебы, "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси".

Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларуси для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине - это плод болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал Кулеба.

Украинский министр назвал бредовым заявление Лаврова, что и "комментировать не очень хочется" в то время, как Россия, по словам Кулебы, наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. И главное. Воистину, как говорится в пословице: "вор кричит - держите вора", - добавил Кулеба.

Напомним, в ходесовместной пресс-конференции глав МИД России Лавров заявил, что в Днепропетровской и Волынской областях боевики С14 и "Правого сектора" готовятся к отправке в Беларусь для дестабилизации ситуации в Республике на фоне массовых оппозиционных акций протеста.

Ранее на этой же пресс-конференции министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что власти Республики не дали "реализовать украинский сценарий цветной революции, организованной извне". В этом, по мнению министра, помогла "четкая позиция России" по данному вопросу.