В сентябре заканчивается сезон кабачков, которые в этом году уродили особенно щедро. Это универсальная культура, из которой без преувеличения можно приготовить и первое, и второе и десерт.

Кабачок - низкокалорийный и диетический продукт. Из-за его низкой аллергенности с него часто начинают прикорм детей. Он богат витаминами и минералами. В обработанном виде он идеально подходит для питания людей с проблемами пищеварения, пожилых.

Собрали 7 несложных рецептов, которые разнообразят кабачковое меню.

1. Классический суп-пюре

Состав: кабачки - 1 кг, овощной бульон - 1 л, лук - 1 шт, чеснок - 1-2 зубка, сливки - 250 мл, растительное масло - 1 ст л, соль, перец по вкусу.

Приготовление: Поджарьте на растительном масле измельченные лук и чеснок. Добавьте нарезанные кружочками кабачки, овощной бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте еще 15-20 минут до мягкости кабачков.

После того, как суп будет готов - измельчите массу блендером. Добавьте соль, черный перец и сливки.

Суп-пюре из кабачков. Фото: Depositphotos

2. Суп-пюре с курицей и плавленым сыром

Состав: куриное филе - 300 гр, кабачки - 3 шт (небольших), вода - 1 л, картофель - 1-2 шт, лук - 1 шт, морковь - 1 шт, плавленый сыр - 200 гр, чеснок - 1-2 зубчика, растительное масло - 1-2 ст л, соль и перец о вкусу.

Приготовление: Отварите куриное филе. Отложите. В бульон положите нарезанные кубиками картошку и кабачки. После кипения посолите, поперчите и готовьте еще около 20 минут. пока картошка не станет мягкой.

В сковороде спассеруйте мелко нарезанный лук, добавьте туда натертую морковь, через 5-7 минут измельченный чеснок.

Обжаренные овощи высыпьте в кастрюлю с кабачками и картошкой. Доведите до кипения. Отставьте и измельчите блендером в однородную массу. Растворите в горячем супе сыр. Положите в тарелку нарезанное кубиками отварное филе и налейте суп.

Кабачковый суп с курицей и сыром. Фото: Depositphotos

3. Рулетики с разными начинками

Для рулетиков подойдут молодые и небольшие кабачки. Их нужно нарезать тонкими лентами с помощью ножа для чистки овощей. Замаринуйте кабачки буквально на 7 минут в смеси лимонного сока, растительного масла, соли и перца.

Подготовьте начинку. Это может быть творог или сливочный сыр, которые смешивают с зеленью, грибами, беконом, вялеными помидорами, чесноком, редисом или варенными яйцами. Комбинируйте как вам нравится.

Этой начинкой нужно смазать полочку кабачка и свернуть рулетик. Можно закрепить зубочисткой.

Рулеты из кабачков. Фото: gastronom.ru

4. Кабачковая икра

Состав: кабачок - 2 шт, лук - 1 шт, морковь - 1-2 шт, чеснок - 3 средних зубчика, сок половины лимона, молотый кориандр - четверть чайной ложки, растительное масло - 2 ст л, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Очистите овощи. Лук и кабачки нарежьте крупными кусками. Оберните фольгой и поставьте в разогретую духовку на полчаса.

После духовки нарежьте овощи, добавьте кориандр и измельчите в блендере. Затем добавьте сок лимона, поперчите, посолите. Охладите полчаса в холодильнике и подавайте к столу.

Икра из кабачков. Фото: klopotenko.com

5. Кабачки с творогом и сыром в духовке

Такой простой и вкусной закуской поделился Евгений Клопотенко.

Состав: кабачок - 2 шт, творог - 200 гр, сыр моцарелла (твердый) - 100 гр, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Разрежьте кабачки вдоль. Вырежьте и извлеките с помощью ложки мякоть. Смешайте натертый сыр и творог, посолите, поперчите. Поставьте в духовку на 20 минут.

6. Оладьи из кабачков с бананом

Состав: кабачок - 2 шт, банан - 1 шт, яйцо - 1 шт, сметана - 1 ст л (15-20%), мука - 2 ст л, растительное масло - 2-3 ст л, соль по вкусу.

Приготовление: Натрите на крупной терке спелый (но не коричневый) банан и кабачок. Добавьте яйцо, сметану. Перемешайте. Затем положит муку и соль и вновь перемешайте.

Обжарьте оладьи на разогрето сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые выложите на бумажную салфетку на тарелке, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавайте со сметаной.

Оладьи из кабачков с бананом. Фото: Klopotenko.com

7. Шоколадный бисквит с кабачками

Кабачок в составе бисквита сделает тесто особенно нежным и влажным.

Состав: кабачок - полтора стакана натертого, мука - 120 гр, сметана - 120 мл, коричневый сахар - 100 гр, белый сахар - 50 гр, яйца - 2 шт, какао в порошке - 60 гр, черный шоколад 90 гр, сода - 1 ч л, разрыхлитель - четверть чайной ложки, соль - пол чайной ложки, ванилин - пол чайной ложки.

Приготовление: Смешайте в одной емкости все сухие ингредиенты (просеянная мука, соль, вода, разрыхлитель, какао, ванилин). В другой - натертый кабачок (жидкость отжимать не нужно), яйца, сметану, сахар. Смешайте сухую и влажную смесь.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите форму пергаментом и перелейте туда жидкое тесто. Выпекайте час, проверяя готовность зубочисткой.

Когда бисквит остынет, достаньте его из формы. Полейте растопленный шоколадом и посыпьте шоколадной крошкой.

Бисквит с кабачками. Фото: lifehacker.ru

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