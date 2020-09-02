Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер 2 сентября напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что не стоит останавливать строительство "Северного потока - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Деммер поддержала это заявление.

Слова чиновницы приводит РИА Новости.

"Вы наверняка следили за летней пресс-конференцией канцлера в пятницу. Она тоже высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое отдельно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "Северный поток - 2" должен быть достроен. Это, по сути, экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", - сказала Деммер.

Представитель кабмина добавила, что проект имеет "политическую подоплеку". В частности, по ее словам, необходимо обеспечить транзит российского газа через территорию Украины.

Как писала "Страна", 1 сентября Меркель объявила, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США.

Мы также сообщали, что генпрокуратура России попросила у Германии предоставить результаты анализов Навального.