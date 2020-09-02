Россия и Беларусь намерены провести совместные с Сербией военные учения под названием "Славянское братство-2020", которые пройдут на белорусской территории. Подготовку к ним уже обсудили по телефону начальники генштабов РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович, сообщает портал "Союзное государство".

"Стороны обсудили подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство - 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" (пройдет на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов в стране впервые за четверть века привел войска в полную боевую готовность.

Также мы сообщали, что в России сформирован резерв из спецназа для отправки в Беларусь.