В рамках выполнения программы Международного валютного фонда (МВФ) Кабинет министров Украины обновил принципы стратегического реформирования государственных банков.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 2 августа.

"Основные приоритеты положений - это внедрение стратегий для каждого банка государственного сектора, защита и поддержка реализации реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в набсовете, уменьшение доли неработающих активов на балансе, сокращение позиции государства, государственных предприятий в банках государственного сектора и другое", - сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин на заседании.

Напомним, недавно постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении фонда продолжить сотрудничество в рамках программы stand-by.

Тем не менее, согласно результатам опроса, 70,3% украинцев не поддерживают выполнение условий МВФ касательно введения рыночных цен на газ и тепло для населения.