Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству в кратчайшие сроки отработать вопрос объединения с "Центрэнерго" государственных угледобывающих предприятий и находящихся в настоящее время в аренде, в том числе ("ДТЭК Добропольеуголь").

Об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 2 сентября.

"Мы приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Просьба Министерству энергетики, Фонду госимущества – в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения "Центрэнерго" с госпредприятиями, в т.ч. пребывающими сегодня в аренде, которые могут быль или должны быть возвращены в управление государства", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Фонде госимущества рассказали, когда выставят на продажу Центрэнерго. В частности, пока предприятие остается убыточным, его невозможно приватизировать. Сейчас объект начинают готовить к приватизации, а сам аукцион планируют провести в 2021 году.

Также мы писали о том, как Коломойский сохранил схемы на "Центрэнерго", несмотря на смену директора.