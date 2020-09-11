На церковном календаре сегодня - праздник в честь пророка Иоанны Предтечи, который крестил Иисуса Христа в Иордане и был казнен по приказу иудейского царя Ирода. В народной традиции в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя пользоваться острыми предметами, резать ножом и есть с блюда. Верующие также соблюдают пост, не отмечают свадьбы или крестины в этот день. Запрет распространяется на танцы и веселые застолья.

Обо всех традициях православного праздника, а также его истории расскажем в материале.

Из истории церковного праздника

11 сентября - особый день почитания мученической смерти пророка. Иоанн Предтеча родился в семье священнослужителя Захария, которому еще до рождения великого пророка явился с посланием архангел Гавриил. Он обещал, что сын священника подготовит израильский народ к приходу Мессии.

К служению Богу Иоанн готовился долгих 30 лет, скрываясь в пустыне и ведя строгий образ жизни. Он питался акридами и диким медом, носил грубую одежду, не пил вина. Когда пришло время, Креститель вышел проповедовать на берег Иордана, куда иудеи приходили для религиозных омовений. Он рассказал людям про истинный обряд очищения, который должен подготовить их ко встрече с Мессией.

Христос сам подошел к Иоанну, чтобы исполнить обряд очищения. В небе над Ним появился Святой Дух в виде голубя, что указало на явленного Мессию. После крещения Иоанна заключили в царскую темницу Ирода.

Пророк открыто обличал царя в прелюбодеянии, поскольку тот жил с женой своего брата Иродиадой. В день казни Иоанна Предтечи во дворце проводили шумный пир по случаю дня рождения Ирода Антипы, гости пили вино, а падчерица царя Соломея подкупила царя и собравшихся в зале гостей искусным танцем.

Ирод сказал, что она может просить всего, чего хочет и девушка, обозленная на Иоанна, в качестве награды за танец попросила его голову на блюде. Ее просьбу выполнили и земное служение величайшего пророка завершилось.

Изначально голову Иоанна захоронили на Елеонской горе, а тело погребли на месте казни. По прошествии времени глава Предтечи стала святыней и сейчас часть ее хранится на Афоне, а часть находится во французском городе Амьене, в кафедральном соборе Амьенской Богоматери, куда верующие всего мира совершают паломничество и у которой французы традиционно заключают перемирия.

Что нельзя делать в праздник

Православные соблюдают пост: не едят мясо-молочные продукты и рыбу, а также не пьют вино в память о том, что мученическая кончина святого произошла на пиру. Верующим разрешается только приправлять пищу маслом. Обычно готовят постные супы или пироги, а за стол приглашают нуждающихся.

Также запрещается устраивать шумный пир и танцы с песнями, чтобы не уподобляться палачам пророка Иоанна - царю Ироду и Соломеи. В этот день не проводят свадьбы, не устраивают крестины.

Есть и ряд запретов, которые сохранились в народе с давних времен. В этот день не резали круглые продукты, напоминающие голову (хлеб, капусту, яблоки, помидоры, арбузы), не орудовали колющими и острыми предметами. Нельзя было есть с блюда, потому что именно на нем лежала отрубленная голова пророка.

Сохранились до наших дней и погодные приметы. Так, если в небе был виден клин журавлей, улетающих на юг, то ждали раннюю зиму. Если увидеть лебедя в небе - к снегу, а гуся - к дождю. Если день дождливый и с грозами - ожидали теплую осень.

Если повстречать на своем пути белую собаку и угостить животное, совсем скоро придет удача и финансовое благополучие. Также в церкви в Дни памяти святых освящают обереги для автомобилей или сам купленный транспорт. Считается, что защитные амулеты и ритуалы приобретают особую силу в такой праздник.