Кабинет министров на заседании 2 сентября внес изменения в свой регламент и утвердил их. Согласно им, теперь правительство может собираться в режиме онлайн.

Изменения закреплены документом под официальным названием "Изменения, вносимые в регламент Кабинета министров Украины".

Члены правительства решили, что будут проводить онлайн-заседания в неотложных случаях (при чрезвычайных ситуациях, необходимости срочно решить вопросы, связанные с операцией на Донбассе и обороноспособностью государства), в период карантина и в других случаях по решению премьера.

"Премьер-министр может принять решение о проведении заседания Кабинета министров в режиме видеоконференции с использованием соответствующего программного обеспечения, в том числе через интернет... Секретариат Кабинета министров обеспечивает информирование членов Кабинета министров и других определенных премьер-министром лиц, принимающих участие в онлайн-заседании, о дате и времени проведения заседания и направляет им одобренный премьер-министром проект повестки дня заседания вместе с материалами..." - говорится в документе.

Онлайн-заседания будут проводить на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний правительства.

В Кабмине решили, что голосование во время онлайн-заседания должно проводиться путем поднятия рук.

"Страна" передает трансляцию заседания Кабмина 2 сентября.

Ранее мы сообщали, что правительство готовится подписать соглашения о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией.