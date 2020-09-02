Кабмин 2 сентября начался со школьных вопросов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о визите главы Минобразования в Хмельницкую область, где тот проинспектировал школы и ПТУ и в общем-то остался довольным как учебные заведения начали работу в карантинных условиях.

Денис Шмыгаль дал понять, что главная ответственность за обеспечение школ защитными средствами — на местных властях. Якобы, на их счетах сейчас 8,5 млрд гривен, и этих средств вполне достаточно, чтобы закупить маски и антисептики.

К слову, педагоги сейчас активно обсуждают другой недавний комментарий Шмыгаля. В одном из телеэфиров, что если родители учеников не будут иметь средств на закупку средств индивидуальной защиты, то они могут потребовать сделать это у государства. "То есть, прямым текстом говорят, что родительские комитеты должны закупать маски и антисептики", — говорит директор одной из киевских школ.

На Кабмине Денис Шмыгаль также сказал, что по заявлению родителей детей можно переводить на домашнее, онлайн и другие формы дистанционного обучения. И при этом добавил, что угроза коронавируса, учитывая неутешительную статистику, остается высокой.

В свете этого Кабмин и для себя предусмотрел возможности работы онлайн — соответствующим постановлением определено, как правительство будет заседать дистанционно.

Большую часть вопросов из повестки дня Кабмин принял "пакетом", то есть, фактически без обсуждения. Среди них, к примеру, денонсирование очередной порции договоренностей со странами СНГ (в этом раз Украина вышла из соглашений по ветеринарной безопасности и санитарной охраны территорий) и новые решения в рамках интеграции с ЕС (продолжение проектов при поддержке европейских партнеров по реформам юстиции, ядерной безопасности и др).

Но есть и другие, к примеру, по началу отбора шахт для их объединения с государственным предприятием "Центрэнерго". Глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко, который должен был представлять этот вопрос, даже не явился на заседание, между тем, решение приняли. Это значит, что фактически положено начало подготовке "Центрэнерго" к приватизации и уже понятно, что продавать предприятие будут "пакетом" - с шахтами.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 2 сентября.

Как будут приватизировать "Центрэнерго"

Государственное предприятие "Центрэнерго", которое, как уже писала "Страна", стало настоящей вотчиной людей Коломойского, и на котором даже после смены руководства продолжают работать схемы в пользу олигарха, готовят к большим изменениям.

Кабмин принял постановление, которым предусматривает создание межведомственной рабочей группы, которая будет работать над вопросом объединения "Центрэнерго" и государственных шахт.

В пояснительной записке указано, что такая модель позволит госшахтам гарантировать сбыт своей продукции, ведь "Центрэнерго" потребляет порядка 4,5 мур тонн угля в год. Также новая схема, якобы, позволит повысить привлекательность "Центрэнерго" на приватизации, запланированной на 2021 год.

Стоит отметить, что вариант приватизации "Центрэнерго" в "пакете" с госшахтами уже обсуждался, но были и другие. К примеру, эксперты предполагали, что "Центрэнерго" попытаются продать в существующем виде или же разделить на отдельные ТЭС и приватизировать по частям.

Но теперь понятно, что в Кабмине выбрали вариант пакетной продажи вместе с шахтами. Причем, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это могут быть не только госшахты, но и те шахты, которые сейчас в аренде.

Как рассказывал нам аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, предварительный отбор шахт уже по-сути начался.

При этом,с учетом убытков и долгов, реальная цена "Центрэнерго" сейчас - "три копейки", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Эти "минусы", очевидно, будут учитывать при продаже", - добавил Корольчук. По его словам, при грамотном руководстве ценник "Центрэнерго" можно было бы попытаться довести до 500 млн долларов. Но в существующем виде больше 6 млрд компания не стоит. "Может, с учетом шахт удастся продать за 10 млрд", - говорит Корольчук.

Эксперты также предположили, что в итоге «Центрэнерго» может отойти структурам Коломойского, и ему по-сути выгодно вгонять госкмпанию в убытки, ведь чем больше она потеряет сейчас, тем выгоднее ее можно будет в итоге приватизировать.

План для госбанков

Минфин обновил стратегию для государственных банков. Соответствующее решение согласовал Кабмин 2 сентября.

Сама стратегия была принята еще в 2018 году, но сейчас ее решили подкорректировать.

В новом варианте прописано уменьшение доли государства в госбанках - до 25% к 2025 году. Выход государства из госбанков будет осуществляться путем продажи мажоритарных пакетов акций "иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям".

Также указано, что банки должны повышать свою конкурентоспособность и рыночную стоимость. В частности, ожидается, что они будут кредитовать только прибыльные госпредприятия на полностью коммерческой основе, учитывая все риски. Также отмечено, что государство не будет вмешиваться в политику оплаты труда госбанков. Последние "должны иметь возможность предложить рыночный уровень вознаграждения членам набсоветов и правления".

По набсоветам в госбанках государство и дальше намерено придерживаться принципов реформы корпоративного управления (которые, в частности, прописаны в меморандуме с МВФ).

Для госбанков прописаны следующие бизнес-модели:

Ощадбанк — универсальный банк, дослуживающий розничный сектор, малый и средний бизнес и корпоративных клиентов во всех сегментах. Частичная или полная приватизация - к 2025 году

Приватбанк — ведущий розничный банк с сильными позициями по работе с малым и средним бизнесом. Государство планирует полностью выйти из капитала банка.

Укргазбанк — экологичный банкинг, ориентированный на корпоративных клиентов с присутствием в сегменте малого и среднего бизнеса и рознице. Пост стратегического миноритарного инвестора в течение 5 лет и долгосрочная перспектива приватизации.

Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций, с частичным присутствием в розничном сегменте.

Кредитная кабала Укравтодора

Украина получит очередной кредит, на этот раз по так называемому проекту 3В "Восточная Украина: воссоединение, возрождение, восстановление" между нашей страной и Международным банком реконструкции и развития.

Его планируется направить в агросектор и на инфраструктуру Донбасса, в частности, Луганской области.

Правительство на заседании 2 сентября утвердило соглашение по тому кредиту.

Сумма займа - 100 млн долларов, еще почти столько же (92,6 млн долларов) вложит украинская сторона со средств Дорожного фонда.

Из него же, а также за счет бюджета планируется в последующем погашать кредит. Указано, что сумму, необходимую на обслуживание и возврат займа определят в ходе переговоров.

Впечатляют суммы, которые Укравтодор заплатит в рамках обслуживания уже полученных по разным проектам кредитов и тех, что планируется привлечь. Скажем, в этом году нужно заплатить больше 5,9 млрд гривен, в следующем — почти 7 млрд. Примерно такие же суммы - до 10 млрд ежегодно - расписаны вплоть до 2038 года. При этом не секрет, что немалая часть средств на дороги - и бюджетных и кредитных - попросту разворовываются.

Сюрпризы для фермеров

Украинским фермерам обещают дополнительную поддержку от государства. Законопроект, который утвердил Кабмин, предусматривает увеличение финансирования для хозяйств, у руля которых стоят молодые фермеры до 35 лет. Сейчас из 30 тысяч хозяйств, таких всего 500, а должно стать хотя бы в 2-3 раза больше, - отметил Денис Шмыгаль.

Также на поддержку смогут рассчитывать фермеры, у которой нет своей земли и они арендуют угодья.

Кроме того, Кабмин анонсировал начало строительства оросительных систем на юге страны уже со следующего года. Работы будут вестись в рамках проекта "Большая стройка".

Но при этом для аграриев приготовили и неприятный сюрприз. Кабмин изменил порядок использования бюджетных средств на господдержку сельхозпроизводителей.

Это делается с целью более тщательного контроля за получателями бюджетных денег. Сейчас сами требований к претендентам на госпомощь есть, но не указано, что контролирует их выполнение, — отмечается в пояснительной записке.

Теперь получателей ждет жесткая верификация. Соответствие заявителя критериям отбора будут проводить уполномоченные банки. При этом им разрешается использовать открытую информацию Минюста и Государственной налоговой службы.

Также при формировании реестра получателей бюджетных денег станут учитывать нет ли у претендентов задолженностей по налогам. То есть, должники о компенсациях могут забыть.

Поблажки для пожизненно заключенных и запрет на стачки

Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает внесение существенных изменений в отдельные законы и Уголовно-исполнительный кодекс. Как следует из пояснительной записки, это делается, чтобы урегулировать нормы, которые противоречат практике Европейского суда по правам человека.

Основных изменений несколько.

Первое — гуманизация такой серьезной статьи УК как пожизненное заключение.

В Украине не предусмотрено условно-досрочного освобождения для лиц, которые отбывают наказание по этой статье. Работает только механизм амнистии, который меняет пожизненное на 25 лет тюрьмы.

Но уже есть дела ЕСПЧ по этому поводу. В частности, "Петухов против Украины", в котором осужденный пожаловался на непредоставление ему медпомощи и отказы сократить срок. П решению суда, Украина должна выплатить заключенному поти 23 тысячи евро компенсации.

Поэтому предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс по смягчению пожизненного заключения.

Предусмотрено, что заключенные могут освобождаться условно-досрочно (в частности, по болезни), для них должны составлять план реинтеграции в общество и вводить административный контроль.

Второе нововведение — предоставление заключенным доступа к материалам уголовного производства после вступления в силу судебного решения. Через тюремную администрацию можно будет получать электронные копии всех документов.

Третья новация касается стачек. Предлагается внести изменения в закон о транспорте, в котором прописать, что забастовки на транспортных предприятиях возможны, и они проводятся по общим правилам. Но дополнительно хотят внести также изменения в закон о порядке решения трудовых коллективных споров, зафиксировав норму, что в случае введения чрезвычайного положения стачки могут запрещать, а при введении военного положения они однозначно под запретом.

Кабмин уходит в онлайн

Правительство изменило регламент проведения своих заседаний. По решению премьер-министра, Кабмин сможет собираться онлайн в неотложных случаях, связанных с угрозой чрезвычайных ситуаций и других вопросов, связанных со здоровьем населения или проведением военных операций. Такое режим вводится на период карантина или в други случаях по решению премьер-министра.

В зале заседаний на Грушевского при этом будут сам премьер и/или первый вице-премьер-министр, а также члены правительства, выступающие докладчиками по вопросам повестки дня, руководители Аппарата и Секретариата Кабмина. Перечень присутствующих будет утверждать лично премьер-министр. Голосование будет проходить традиционно - путем поднятия руки, но только в онлайне.

Самолеты в Исландию и Сингапур

Кабмин согласовал договоры о воздушном сообщении с правительствами Сингапура и Исландии. Как указано в пояснительной записке, это позволит создать правовую базу для установления регулярного сообщения с этими странами.

Напомним: сегодня прямых перелетов ни в Сингапур, ни в Исландию из Украины нет.

Впрочем, даже при условии подписания соглашений, они могут появится еще не скоро, особенно с учетом эпидемиологической ситуации.