В октябре в Украине пройдут местные выборы, стартует осенний призыв, а стрелки часов переведут на зимнее время. Кроме этого, из оборота выведут 25-копеечные монеты, школьники пойдут на каникулы, а водителей обяжут включать свет фар за городом.

Собрали самую важную информацию о том, что изменится в октябре.

Местные выборы

25 октября в Украине должны пройти местные выборы. На них будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

Голосование пройдет по сложной гибридной системе - в маленьких населенных пунктах мажоритарка, в крупных - пропорционалка с открытыми списками.

Кроме того, нужно будет не запутаться в бюллетенях. В зависимости от населенного пункта на руки выдадут от 2 до 5 штук. Они будут отличаться по цвету:

- для выборов депутатов Верховного Совета АР Крым, обловета - голубые бюллетени,

- для выборов депутатов райсовета - светло-зеленые,

- для выборов депутатов горсовета - светло-желтые,

- для выборов депутатов районного в городе совета - светло-серые,

- для выборов депутатов сельского, поселкового совета - кремовые,

- для выборов сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые.

При этом в бюллетене нужно будет отмечать и партию, и фамилию кандидата.

Пример нового бюллетеня. Скриншот Сhesno

Ранее мы писали подробно о том, по каким правилам пройдет голосование и как заполнять новые бюллетени.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Отопительный сезон и цены на газ и тепло

Обычно начало отопительного сезона в Украине приходится на 15 октября, но коррективы вносит погода. Полномасштабный отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура в течении трех дней не будет превышать +8.

В конце сентября НКРЭ утвердила тарифы на отопление для многоэтажек, которые направили теплосетям.

Тариф разбили на несколько составляющих (стоимость тепла и транспортировка), поэтому базовые расценки на тепло в некоторых городах даже снизились, но при этом выросла стоимость доставки. В целом отопление подорожает до 10%. То есть если квитанция на однокомнатную квартиру в Киеве приходила примерно на 1500 грн в месяц, то будет - 1650 грн.

В целом в октябре цена на газ для бытовых потребителей составит от 4,7 до 6,8 гривен за куб с учетом доставки (зависит от региона). Минимальная стоимость в сравнении с сентябрем повысится на 7,1%, максимальная снизится на 2%.

Газ в октябре не подорожает

Тарифы на холодную воду и электроэнергию

Эксперты давно говорят, что расценки практически на все коммунальные услуги будут повышаться, вопрос только в дате.

В СМИ фигурировала информация, что с 1 октября в Украине отменят льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения (сейчас он составляет 90 копеек за киловатт). Кроме того, якобы с октября на 22% повышается тариф на холодную воду.

Однако, в Минэнерго информацию по подорожанию электроэнергии опровергли. В отказ пошли и водоканалы. При этом коммунальщики признают, что необходимость пересмотра тарифов уже назрела. То есть новые цифры в платежках за воду и свет - вопрос времени, но, скорее всего, уже в следующем году.

Зимнее время

В октябре Украина переходит на зимнее время. Это произойдет в последнее воскресенье октября - 25 числа. То есть в день местных выборов. Стрелки нужно будет перевести на час назад, то есть просыпаться будем позже.

Осенний призыв

С 1 октября стартует осенний призыв, который закончится 31 декабря. Под него попадают юноши от 18 до 27 лет, у которых нет оснований для отсрочки. При этом повестки получают с 20 лет. В 18-19 лет на срочную службу идут по собственному желанию.

Всего планируют призвать 13 570 человек: в ВСУ - 7500, в Нацгвардию - 4970, в Госпогранслужбу - 500, в Госспецтрансслужбу - 600 человек.

Из оборота выведут 25 копеек

С 1 октября из оборота выводят монеты номиналом 25 копеек. Как сообщили в Нацбанке, они перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изыматься из обращения.

Также нельзя будет расплатиться старыми банкнотами образцов до 2003 года. При этом и монеты и банкноты можно будет в течение трех лет сдавать в банки и обменивать на другие банкноты и монеты.

НБУ планирует выводить из обращения и бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны, а также желтые монеты номиналом 1 гривна. Они будут заменены новыми монетами, образца 2018 года.

Фары за городом

С 1 октября согласно ПДД водители должны будут включать дневные ходовые огни при выезде из населенного пункта. Если конструкция автомобиля их не предусматривает, то нужно будет включать ближний свет фар. Правило будет действовать до 1 мая.

Фары нужно будет включать независимо от времени суток

Новые опции в портале "Дiя"

В октябре обещают запустить ряд госуслуг через портал "Дiя". Среди них - регистрация ООО онлайн; єМалятко онлайн.

Появится возможность делиться цифровыми документами, передать техпаспорт на авто другому человеку, оплачивать штрафы.

Дополнительный выходной

В среду, 14 октября, у украинцев будет дополнительный выходной в честь Дня защитника Украины, который считается государственным праздником и официально считается нерабочим с 2015 года.

Осенние каникулы

По рекомендации Минобразования, школьники уйдут на каникулы с 22 до 30 октября.