У популярного видеосервиса Netflix появится русскоязычный интерфейс. Компания подписала соответствующее соглашение с российской Национальной медиагруппой (НМГ).

Об этом пишут "Ведомости".

В соответствии с соглашением о партнерстве, НМГ стал оператором Netflix на территории России. Уже к концу текущего года у сервиса появится полностью русскоязычный интерфейс, многие иностранные сериалы станут доступны с русскими субтитрами и/или озвучкой. Также к этому сроку на платформе появится около 100 российских фильмов.

"Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с НМГ", - заявил представитель сервиса.

Напомним, Netflix снимает в Украине боевик о политических интригах. Главную роль исполнит Ван Дамм.

Также мы писали о том, что TikTok заработал больше YouTube и Netflix по покупкам внутри приложения.