Украина готовится подписать соглашения о воздушном сообщении с Республикой Сингапур и Исландией.

Соответствующие распоряжения согласовал на заседании 2 сентября украинский Кабинет министров.

Документы называются "О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сингапур о воздушном сообщении" и "О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Исландии о воздушном сообщении".

В обоих одобряются проекты соглашений об авиасообщении между странами, а подписать соглашения уполномочивается председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук.

Подписание документов означает, что скоро украинцы смогут летать в азиатскую и западно-европейскую страны без пересадок.

"Страна" опубликовала трансляцию сегодняшнего заседания правительства.

Мы также писали, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Польша закрыла авиасообщение с 44 странами, но Украины в списке нет.