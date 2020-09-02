Из Украины запустят прямые рейсы в Сингапур и Исландию
Украина готовится подписать соглашения о воздушном сообщении с Республикой Сингапур и Исландией.
Соответствующие распоряжения согласовал на заседании 2 сентября украинский Кабинет министров.
Документы называются "О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сингапур о воздушном сообщении" и "О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Исландии о воздушном сообщении".
В обоих одобряются проекты соглашений об авиасообщении между странами, а подписать соглашения уполномочивается председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук.
Подписание документов означает, что скоро украинцы смогут летать в азиатскую и западно-европейскую страны без пересадок.
"Страна" опубликовала трансляцию сегодняшнего заседания правительства.
Мы также писали, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Польша закрыла авиасообщение с 44 странами, но Украины в списке нет.