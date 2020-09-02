На заседании Кабинета министров 2 сентября его глава Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году засуха негативно повлияет на урожай зерновых.

Трансляцию ведет Ютуб-канал правительства.

По словам премьер-министра, в текущем сезоне ожидается урожай зерновых на семь миллионов тонн меньше, чем в прошлом году.

Ранее "Страна" приводила еще более пессимистичный прогноз министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Он предрек падение урожая зерновых в 2020 году примерно на 10 миллионов тонн. В ведомстве ожидают, что украинские аграрии соберут около 65-68 млн тонн.

Мы также писали, что год назад урожай зерновых в Украине составил около 75 млн тонн, из которых почти 40 млн тонн экспортировали на внешние рынки.