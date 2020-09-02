Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект "Смарт-дія". Он предусматривает возможность идентификации физических лиц удаленно, без личного присутствия, с помощью мобильного приложения "Дія"". В новом проекте также планируют применять технологию распознавания лиц.

Скриншоты постановления Кабмина в Telegram обнародовал нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи "Смарт-дія". Это означает, что пользователи приложения смогут получать такую подпись бесплатно и онлайн. Также планируют применять технологию распознавания лица.

"Смарт-дія" - это краткосрочная квалифицированная электронная подпись в приложении "Дія", которая будет действовать до 5 минут. Он будет храниться в защищенной среде квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг и гарантирует высокий уровень доверия и безопасности.

С этим проектом станет проще подписывать различные документы и получать административные, коммерческие и финансовые услуги. Это будет происходить следующим образом:

"Дія" посылает запрос в Единый государственный демографического реестра и единой информационной системы МВД для осуществления удаленной идентификации пользователя;

В течение 6 месяцев на основе подтвержденных данных в приложении по запросу формируется краткосрочный КЭП;

Подтверждение запроса осуществляется с помощью технологии распознавания лица.

После завершения срока проводится повторная процедура идентификации в приложении.

Ранее мы подробно писали о том, что может приложение "Дія" и какие функции в нем планируют запустить.

Также сообщали, что Минцифры планирует запустить новые услуги на портале и в приложении "Дія". В частности, планируется перевести в онлайн услугу е-Малятко и сделать цифровой справку переселенца.