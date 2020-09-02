Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает отставки нескольких министров. А именно он вел речь о главе экономразвития Игоре Петрашко, министре финансов Сергее Марченко и главе Минэнергетики Ольге Буславец.

Также Арахамия не исключил полной замены Кабмина.

По данным источников "Страны" в Офисе президента, смена состава правительства действительно рассматривается как один из вариантов.

"Обсуждается вариант отправить правительство в отставку еще до выборов, что будет использовано партией президента для поднятия своего рейтинга (все проблемы спишут на Шмыгаля). Также по этому плану из правительства уходит Арсен Аваков. Ему будет предложен пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Контроль же над МВД Зе-команда хочет взять в свои руки накануне ожидаемой раскачки ситуации в Украине со стороны Порошенко и Турчинова", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Впрочем, по информации канала "Политика Страны", отмашки для начала реализации этого плана президент еще не дал. Сейчас взвешиваются все за и против, а также просчитывается возможная реакция Авакова.

"Источники в окружении Авакова говорят, что у того тоже есть свои планы на отставку правительства. Но себя глава МВД якобы видит не на маловлиятельной должности секретаря СНБО, а на посту премьер-министра. Параллельно Аваков укрепляет свои связи с разными политическими силами. От "Оппоплатформы" до Порошенко и "Батькивщины", - сказано в сообщении.

По данным источников в Офисе президента, несколько потеплели отношения главы МВД с Западом. После встречи с представителями американского посольства Аваков сильно снизил свою активность против главы НАБУ Сытника и представителей его группы поддержки (Шабунин и Ко).

Напомним, Раде не хватило 3 голосов, чтобы дать Кабмину право переименовывать и ликвидировать местные госадминистрации.

Также мы писали о том, что Кабмин снова возрождает Минагропром и санэпидемстанции.