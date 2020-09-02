Верховная Рада повысила размер социальной помощи от государства на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Предусматривающий это законопроект №2031 на заседании в среду поддержали во втором чтении и в целом 330 народных депутатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточнятся, что документ предусматривает внесение изменений в ст.3 закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

В частности, предполагается повышение выплат на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А группы І, надбавка по уходу увеличивается с 75% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, до 150% прожиточного минимума.

Людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б группы І - с 50% до 100% прожиточного минимума, а одиноким людям, которые по результатам врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и относятся к ІІ и ІІІ группе устанавливается надбавка по уходу за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность при том, что раньше она составляла 15% от этой суммы.

Расходы на выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства должны быть предусмотрены в государственном бюджете в 2020 году.

Напомним, что с 1 июля прожиточный минимум составляет:

на одного человека в месяц - 2118 гривен (с 1 января был 2027 гривен);

для детей до 6 лет - 1859 гривен (был 1779 гривен);

для детей 6-18 лет - 2318 гривен (был 2218 гривен);

для трудоспособных лиц - 2197 гривен (был 2102 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность - 1712 гривны (был 1638 гривен).

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