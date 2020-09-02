Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, которые призваны создать в Украине условия для производства электромобилей. За соответствующие инициативы проголосовали 316 и 308 народных депутатов.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте парламента.

Сообщается, что данные законопроекты внесены депутатами из группы "Доверие", фракций "Слуга народа" и "Батькивщина", а также внефракционными народными избранниками.

Так, согласно данным инициативам, до 31 декабря 2028 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлины оборудование и комплектующие, предназначенные для собственного производства электротранспорта, а до 31 декабря 2033 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, полученный от реализации электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств.

Также, до 31 декабря 2025 года продолжается освобождение от НДС электромобилей (сейчас льгота действует до 31 декабря 2022 года) и добавляются в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, электробусы, электрогрузовики и электроспецтехника. При закупке транспортных средств через систему публичных закупок (до 2030 года) доля ТС с электрическими двигателями должна быть не ниже 50% от общего количества приобретенных ТС.

Также этими документами расширяется перечень льгот для покупателей электромобилей. Украинцам, которые будут покупать электромобили предусматривается временная налоговая скидка по НДФЛ и освобождения от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Напомним, сегодня Рада также одобрила в первом чтении инициативу перевести физические трудовые книжки в электронный формат.

Кроме того, парламент хочет избавить украинцев от уплаты судебного сбора за обжалование постановлений по админправонарушениям.