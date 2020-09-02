"Пытался задушить и несколько раз бил по груди". Нардеп Поляков рассказал о своем состоянии после избиения
Народный депутат Антон Поляков, который подвергся нападению ранним утром 2 сентября, рассказал о подробностях происшествия и сообщил, что правоохранителям удалось найти автомобиль, на котором уехал нападавший.
Об этом он рассказал в комментарии "Стране".
"Рано утром я вызвал такси. На улице на меня напал какой-то человек. Не знаю, неадекватный он или ищет что-то. Угрожал, я это все написал в заявлении. Также рядом стоял автомобиль Toyota Camry и какой-то парень. Сейчас следователи устанавливают мотивы нападения",- рассказал Поляков в комментарии "Стране".
По словам нардепа, какой-то человек пытался задушить и несколько раз ударил его в грудную клетку. По данным депутата, автомобиль, на котором уехал нападавший, уже найден.
Сам Поляков чувствует себя нормально, с утра он находится в Верховной Раде.
"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, затем поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал. После заседания комитета поеду в районное отделение полиции", - рассказал Поляков в комментарии Апостроф TV.
Напомним, 3 декабря стало известно об исключении из фракции "Слуга народа" Антона Полякова и еще двух нардепов.
После этого Поляков вошел в группу "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским.