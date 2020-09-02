В Албании впервые появилось украинское посольство. Президент страны Илир Мета заявил, что отношения между Албанией и Украиной являются достаточно хорошими и добавил, что есть место для их еще большего развития.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Балканский обозреватель".

Так, президент Албании отметил, что это "историческое событие для отношений между нашими двумя странами". Кроме того, Илир Мета заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Он добавил, что отношения между двумя странами являются достаточно хорошими, но сказал, что стоит развивать экономическое и торговое сотрудничество.

Президент также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.

Кроме того, Илир Мета выразил желание принять с официальным визитом в Албании президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что в Филадельфии Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Также сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыл в Польше новое современное здание украинского посольства.